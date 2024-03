"Anatra zoppa" in Provincia. La Lega esclusa diventa un caso

Ribaltone in Provincia dopo l’elezione del nuovo Consiglio, che ha determinato quella che in politica si chiama "l’anatra zoppa", e inoltre scoppia anche il caso Lega, rimasta fuori per una manciata di voti, con tanti veleni. Mentre i fuoriusciti della Lega hanno portato a Palazzo Aldobrandeschi un loro consigliere Alfiero Pieraccini. Ma andiamo per ordine. Il centrodestra ha vinto le elezioni portando a casa sei consiglieri contro i quattro del centrosinistra. Per il centrodestra sono stati infatti eletti: i consiglieri di Fratelli d’Italia, Michele Vaiani 7560 voti; Guendalina Amati 7290 voti, Danilo Baietti 6858 voti; il consigliere di Forza Italia Amedeo Gabbrielli con 9377 voti; il consigliere di Nuovo Millennio Angelo Pettrone con 6812 voti; e infine il consigliere di Nuovo Orizzonte Civico Alfiero Pieraccini con 8490 voti.

Per il centrosinistra sono stati invece eletti i consiglieri provinciali del Partito Democratico, Ciro Cirillo con 8996 voti e Monica Fanciulli con 6082 voti; il consigliere indipendente di Centrosinistra, Gianfranco Chelini con 7089 voti; il consigliere di Sinistra italiana Valentino Bisconti con 6500 voti.

Tutto questo comporta che Limatola (in caso di una sua rielezione a sindaco di Roccastrada) si troverà a governare, fino al 2025 (data di scadenza naturale del suo mandato da presidente della Provincia) senza avere una maggioranza. Ma la legge lo prevede, però sia Fratelli d’Italia che il sindaco di Grosseto Anton Francesco Vivarelli Colonna, hanno chiesto le sue dimissioni, che Limatola non darà, come ha già detto.

Intanto nel centrodestra scoppia un caso Lega, che per una manciata di voti non ha portato in Consiglio Walter Capitani. Questo perché il consigliere della lista "Vivarelli Colonna", Andrea Vasellini (che ha espresso pubblicamente questa sua intenzione) ha dato il suo voto ai fuori usciti della Lega. Da qui l’intenzione del Carroccio di chiedere un chiarimento al sindaco. Secondo la Lega questa scelta del consigliere della lista del sindaco avrebbe chiaramente danneggiato il Carroccio. Insomma una vittoria netta del centrodestra potrebbe rappresentare una grana in più per la maggioranza di Vivarelli Colonna, che naviga, ormai da mesi, in acque molto agitate.