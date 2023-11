Anatomia di una caduta al cinema Stella. Con molte sorprese

Al cinema Stella fino a domani è in programma il film vincitore della Palma d’oro all’ultimo festival di Cannes. E’ il legal-thriller "Anatomia di una caduta" della regista francese Justine Triet.

Siamo nelle Alpi francesi. La scrittrice Sandra, di origini tedesche, vive in uno chalet di montagna insieme al marito Samuel, anche lui scrittore ma irrealizzato, e al figlio non vedente Daniel, di undici anni. Quando Samuel viene trovato morto, la polizia sospetta che possa non essere un suicidio e decide di indagare. La principale sospettata di omicidio è sua moglie Sandra che viene incriminata d’ufficio. A un anno di distanza dalla morte dell’uomo, la scrittrice e suo figlio Daniel sono convocati in tribunale per il processo. Quando la donna viene interrogata sulla sua relazione con il marito, viene a galla il ritratto di un rapporto difficile e tormentato. La donna mostra una personalità a tratti disturbata e il figlio costretto ad assistere, vive un profondo conflitto interiore. Nel momento in cui anche Daniel viene interrogato, la storia si rivela ancora più intricata. Due gli spettacoli giornalieri: alle 17 e alle 21.15.