"Amori d'autore a Grosseto: primo evento con "Tenera è la Notte" nella Libreria Palomar"

"Tenera è la notte" è il titolo del romanzo dello scrittore statunitense Francis Scott Fitzgerald che oggi alle 18 sarà presentato e commentato da Antonella Vezzosi nella libreria Palomar, in piazza Dante.

L’incontro fa parte della rassegna "Amori d’autore" organizzata dall’associazione "Letteratura e dintorni" presieduta dalla giornalista e scrittrice Dianora Tinti in collaborazione con la stessa Palomar e prevede cinque appuntamenti che prenderanno spunto da libri e romanzi che trattano le vicende sentimentali dei loro autori. Composta da persone tutte legate al mondo culturale (professori, appassionati, scrittori, giornalisti, attori, organizzatori di eventi e molto altro) l’associazione si propone di valorizzare e promuovere la Maremma, la cultura, l’arte e l’istruzione, di combattere gli stereotipi di genere, violenza e discriminazioni in particolare contro donne, bambini, disabili. Tra i vari eventi che l’associazione organizza, ve ne è uno di particolare importanza: il Premio letterario Città di Grosseto "Amori sui generis" giunto alla quinta edizione, che ha come tema l’amore in tutte le sue sfaccettature ed accezioni. Sulla scia di questo concorso che tanta fortuna ha avuto, prende il via questa iniziativa.

L’ingresso è libero e gratuito. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare allo 0564 415824 o inviare una mail all’indirizzo libreriapalomar@yahoo.it