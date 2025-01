Morte di Amir Berikaa: incidente di Grosseto, chi era la vittima

Grosseto, 11 ottobre 2021 - Si chiamava Amir Berikaa e aveva 31 anni l'uomo morto in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2 di notte sulla Castiglionese, a Grosseto. L'auto guidata da un quarantenne ha sbandato ed è finita fuori strada. Per Amir Berikaa, che era sul sedile del passeggero, non c'è stato niente da fare.

Il quarantenne invece ha riportato solo lievi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Grosseto. Berikaa, originario del Marocco, era in Italia da qualche anno ma solo da qualche tempo viveva a Grosseto. Per diverso tempo aveva vissuto nel Lazio a Sezze, in provincia di Latina, poi si era trasferito in Maremma. Forse complice l'alta velocità, la macchina, una Bmw, è andata fuori controllo. Poi la tragedia.