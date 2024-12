Tutto esaurito grazie alla neve. Migliaia sulle piste, presenze record

Amiata (Grosseto), 31 dicembre 2024 – Sarà stato complice il bel tempo. Sarà perché dopo la passata stagione con scarsità di neve, la voglia di “bianco” era tanta ma nel weekend appena trascorso l’Amiata è stata molto gettonata. La Isa Impianti che gestisce gli impianti di risalita nel versante grossetano parla di migliaia di visitatori. “Dalla Vetta scendendo ai quattro poli del Cantore, Marsigliana, Contessa e Macinaie l’affluenza è stata superiore alle aspettative – spiegano dalla Isa Impianti - Aspettiamo le stime e conferme delle autorità e servizio d’ordine per poter dire che siamo arrivati a 15mila presenze”.

Tutto sold out, ristoranti, bar, noleggi, parcheggi e maestri di sci. “Sole, neve, impianti aperti, se pur parzialmente, hanno trasformato questa weekend – proseguono dalla Isa - a cavallo tra i giorni di festa dal Natale al Capodanno, in una giornata meravigliosa”. Quando “il circo della neve” si muove tutti sono contenti. Tanta soddisfazione da parte dei turisti che hanno scelto la montagna per trascorrere una piacevole giornata all’insegna di un’ esperienza sulla neve, per fare divertire i bambini e godere dell’aria buona. Soddisfazione da parte di tutti gli operatori che, se pur con grande difficoltà ed impegno, hanno retto la botta dell’ assalto.

“Dopo un’annata nera la precedente ci voleva proprio – proseguono - Una boccata di ossigeno e di ottimismo che ci ricorda che la neve, quando c’è, è una grande risorsa e va sfruttata! Un volano economico a cui né la montagna né i suoi montanari possono farne a meno. Il “Circo Bianco” dà lavoro a centinaia di persone e produce un impatto mediatico superiore a qualsiasi altro attrattore turistico”. Una cifra per far capire l’importanza della neve sull’Amiata la fornisce il web: dalla prima nevicata, avvenuta nella prima decade di dicembre ad oggi, i motori di ricerca hanno registrato ricerche sulle parole chiave legate alla neve (Amiata, neve, piste ed impianti, etc.) superiore al milione di click. “Per fine anno, come per Natale, in montagna, tutti gli alloggi (alberghieri ed extra alberghieri) – concludono dalla Isa - sono esauriti e i pochi posti rimasti anche nei borghi a valle, stanno esaurendosi in fretta”. La Seggiovia delle Macinaie continuerà ad essere aperta (sempre solo per i pedoni) anche nei prossimi giorni.

Nicola Ciuffoletti