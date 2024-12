Stagione invernale ai primi passi. Piste aperte, arrivano gli sciatori. Cinquemila presenze in un giorno

Piste aperte per metà e sull’Amiata arrivano i turisti. Famiglie, sciatori alle prime armi, amanti della neve, gli operatori parlano di qualche migliaia di presenze. Molte ma non moltissime.

"Affluenza buona ma non eccezionale, intorno alle 5mila presenze tra sciatori e turisti – dice Luciano Porcelloni, albergatore –. Sarà perché eravamo dopo il giorno di Natale e la gente reduce da pranzi e feste si è mossa poco, o forse per il grande freddo e il fortissimo vento. I più sono saliti tardi e con numeri non eccezionali come ci saremmo aspettati".

"Durante la prima giornata di sci abbiamo accolto molti principianti – spiegano dalla scuola sci Amiata Ovest –. Molti complimenti sono stati rivolti al tappeto alle Macinaie che permette di scivolare con i bob a tutti i bambini e ai principianti di fare lezione completa con il maestro senza perdere tempo prezioso alle file degli impianti".

La scuola di sci Amiata Ovest è al completo, le lezioni sono andate a ruba tanto che nei prossimi giorni il direttore, Roberto Fabiani, ha chiamato in aiuto anche altri maestri.

"Segno che la montagna piace e che c’è molta voglia di viverla. – dicono dalla Isa Impianti –. Sono aperti i campi scuola della montagna e questo basta a richiamare molte famiglie anche con bambini piccoli".

Ma la montagna non è solo sci. Nei giorni scorsi, grazie alle temperature rigide, la neve caduta a ridosso del Natale si è mantenuta e questo ha permesso anche a molti camminatori di fare ciaspolate nel bosco. Continuano per il weekend le aperture dello skilift del campo scuola delle Macinaie e il nuovo tapis roulant installato dalla Isa impianti proprio a inizio di questa stagione. I due impianti servono due brevi piste ma funzionali a chi vuole imparare a sciare. Inoltre è stata predisposta una zona dedicata alla discesa dei bob situata sul lato destro del tapis roulant. Si scia con tariffe ridotte, 10 euro per mezza giornata, 15 per giornata intera. Sempre nella giornata di ieri è stata azionata la seggiovia Macinaie ad uso esclusivo dei pedoni. Non è infatti consentito il trasporto di sci, snowboard o slitte. Si scia anche su alcune piste del versante senese, in Vetta (pista facile) e sul Crocicchio (pista difficile).

Nicola Ciuffoletti