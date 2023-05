Amianto vicino all’asilo Bambini mandati a casa

C’è un problema con l’amianto a causa dei lavori in fase di svolgimento in un immobile al fianco della scuola, per cui la dirigente scolastica ieri mattina ha fatto chiamare i genitori dei bambini per farli uscire in anticipo. E’ quanto accaduto nella scuola materna che si trova tra via Scansanese e via Adige accanto alla quale è aperto un cantiere per la ristrutturazione di un magazzino. Durante questi lavori, però, sono stati trovati pannelli in amianto e la scuola ha preferito non far correre alcun rischio ai bambini. Le parti volatili dell’amianto, infatti, sono cancerogene.

Durante l’uscita dei bambini dall’asilo è arrivata anche una pattuglia della Polizia municipale e agli agenti i genitori hanno chiesto di effettuare controlli anche insieme ai tecnici della Asl affinché i lavori si svolgano in assoluta sicurezza, sia per i bambini che per i residenti, prospettando anche – nel caso la situazione restasse dubbia – di presentare un esposto in Procura.