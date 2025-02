Ambiente, sport, vigneti e viabilità

Nei sei comuni geotermici dell’Amiata (4 grossetani e due senesi) e per le due provincie di Grosseto e Siena sono previsti cmplessivamente circa 50 interventi. Se si contano anche i progetti di Enel, allora si arriva a quota 60. Il risultato raggiunto insomma è un piano di valore storico sia per il Monte Amiata e sia per le province di Grosseto e Siena.

Le azioni, previste e finanziate, sono fortemente differenziate e coordinate e vanno dal teleriscaldamento alla viabilità, dalla rigenerazione urbana dei centri storici agli impianti sportivi dal recupero di terreni incolti per trasformarli in vigneti e anche il termalismo. Ingenti saranno gli investimenti di carattere ambientale per la riduzione delle emissioni, il miglioramento degli inserimenti paesaggistici, la tutela dell’ecosistema e della salute delle comunità. Si tratta di un complesso piano di sviluppo in cui confluiscono risorse che saranno gestite direttamente dai Comuni e dalle Province insieme a quelle governate direttamente da Enel.

Il Comune di Santa Fiora gestirà 28,1 milioni di risorse e con questi soldi ha in progetto molte attività, le principali sono l’acquisto di azioni di AmiataEnergia e manutenzione della rete teleriscaldamento, interventi al convento Ss Trinità per la realizzazione del polo imprese agricole e al Polo innovativo Pratuccio Bagnolo. Sono previsti inoltre incentivi per famiglie che non possono allacciarsi al teleriscaldamento e progetti di rilancio del settore pellettiero locale. Ad Arcidosso arriveranno 15,36 milioni di euro e il Comune li userà per realizzare un pista da sci sintetica e per il rifacimento della strada Monte Labro. Sono previsti anche interventi per la realizzazione ed ampliamento di reti di teleriscaldamento per le aree ad oggi non servite e la costruzione del nuovo osservatorio astronomico "Monte Labro". In programma anche la riqualificazione di piazza Indipendenza e la realizzazione di parcheggi sotterranei. Il Comune di Roccalbegna riceverà 4,7 milioni di euro e le userà per la realizzazione di una nuova Rsa, a Santa Caterina, mentre il Comune di Castel del Piano, con 4 milioni di euro realizzerà il collegamento al teleriscaldamento per l’ospedale e la Rsa "Vegni". Una parte delle risorse invece saranno utilizzate per la rigenerazione urbana del centro storico (alloggi, laboratori, spazi polifunzionali) e la costituzione di un co-housing per sostenere le imprese presenti e incentivare l’incubazione di nuove attività. Sono infine 5,57 milioni di euro i fondi destinati alla Provincia di Grosseto che saranno usati per interventi di manutenzione straordinaria al reticolo stradale.

