Ambiente da tutelare Casa dei Pesci più grande grazie a cinque artisti

La "Casa dei pesci" riprende la propria attività: cinque artisti di nazionalità diverse sono giunti in Maremma e stanno lavorando alle nuove opere che verranno poi calate in mare.

I nuovi progetti sono stati presentati ieir con una conferenza stampa che si è svolta nell’agriturismo Le Caprarecce. All’incontro erano presenti il presidente della "Casa dei Pesci" Giovanni Contardi e i rappresentanti delle istituzioni, Roberto Berardi per il Comune di Orbetello, Letizia Marsili, Loriano Valentini e il presidente della Provincia Francesco Limatola.

Il progetto della "Casa dei Pesci" prevede la messa a mare dei blocchi di marco di Carrara destinati ad impedire la pesca a strascico illegale sottocosta nella baia di Talamone e nel mare antistante il Parco dell’Uccellina.

Quelle imesse in mare sono vere e proprie opere d’arte. Un museo sommerso unico, non solo nel Mediterraneo, a disposizione di tutti coloro che amano il mare e l’arte.

L’associazione, oggi direta da Giovanni Contardi, insieme a Letizia Marsili e Loriano Valentini, vuole sviluppare il museo, aumentando la quantità delle opere, migliorabndo la visibilità sott’acqua, grazie alle donazioni recentemente ricevute dalla Fondazione Imagine 5 Patagonia International Grants Proogram.

Sono 39 le opere già calate in mare. Gli artisti, che ieri mattina erano presenti alla conferenza stampa, stanno già lavorando per fare in modo che i nuovi cinque blocchi di marmo possano essere calati in mare entro maggio o al massimo a giugno.

Gli artisiti (tre donne e due uomnini, tutti under 40, italiani e stranieri, sotto il coordinamento artistico di Giorgio Butini) sono la toscana Anna Torre con il suo "Grande tuffo", Cklaudia Zanaga di Padova con una opera che fonde mare e uomo, dalla Turchia Ehge Kolcu, con "Inseguimento profondo", l’artista serba Masha Paunovic, con il suo "Nautilus", e l’artista olandese Wimar Van Ommen con "Frammnenti di luce".

Una volta terminate, le sculture verranno calate in mare sotto la Rocca Aldobrandesca di Talamnone e andranno ad arricchire il museo sott’acqua della "Casa dei Pesci".

Michele Casalini