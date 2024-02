Ambasciatori Doc Italy per la Maremma. Riconoscimento a Laganga, Donati e Stelli

Tre maremmani ambasciatori Doc Italy per la Maremma. Un nuovo riconoscimento nazionale per il territorio con l’investitura a Roma con il titolo Maestri ambasciatori Doc Italy per il proprio settore di appartenenza. La Macelleria Laganga, storica macelleria di Grosseto, entrata ufficialmente a far parte del Comitato d’onore di Doc Italy nel novembre 2023, ha fatto da apripista alla Maremma portando all’attenzione dell’associazione nomi di pregio del territorio. La Macelleria Laganga è stata rinominata per il secondo anno consecutivo come Maestri Macellai Doc Italy per la Carne maremmana e toscana, confermando il suo impegno costante nel portare avanti la tradizione e l’alto valore della selezione e preparazione delle carni di alta qualità del territorio maremmano. Nuova investitura è stata assegnata a Matteo Donati, chef del rinomato ristorante Donati di Castiglione della Pescaia, che è stato nominato Maestro Chef Doc Italy per la Maremma e la Toscana. La sua creatività culinaria, la passione per gli ingredienti locali e il suo grande legame con il territorio hanno conquistato i giudizi del severo comitato d’onore dell’associazione. Terzo riconoscimento è andato ad Antonio Stelli, che ha ricevuto l’ambito titolo di Maestro Sommelier Doc Italy per il bere maremmano e toscano, riconoscimento alla sua competenza e alla sua carriera nel settore, nonché alla sua capacità di esaltare e raccontare i sapori dei vini della propria terra e non solo. I tre maremmani sono stati insigniti, al Palazzo Valentini, del titolo per il proprio settore di appartenenza in riconoscimento della loro eccellenza nel promuovere e preservare le tradizioni culinarie della Maremma e della Toscana.