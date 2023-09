AltaVox Academy. Iniziano i corsi

AltaVox Academy apre i battenti per tutti gli aspiranti cantanti. Inaugurata la nuova accademia di musica con base a Capalbio dedicata a tutti coloro che vogliono intraprendere un percorso canoro con l’obiettivo non solo di imparare o migliorare la propria tecnica vocale, ma anche di conseguire dei diplomi. La presidente è Chiara Vannini, mentre il direttore è Fulvio Cerulli. "Si tratta di un’accademia di arti vocali, molto specifica con pacchetti in diplomi di vari livelli e attestati – spiegano –. Ovviamente ci sono anche pacchetti di canto di base. La sede è a Capalbio, in via del Cutignolo 25. Chi vorrà troverà tutto il nostro pacchetto formativo, dalla propedeutica ai diplomi. Con le varie attività complementari che servono ai cantanti, come il pianoforte complementare, la teoria, il vocal summit, la pratica di sala e tutte le materie per la formazione".