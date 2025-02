Alluvione. Come chiedere i risarcimenti

ORBETELLOIl Comune attiva una linea diretta per chiedere i danni o risolvere problematiche dopo il tremendo temporale dei giorni scorsi che si è abbattuto sul territorio comunale e in particolare fra Albinia, Fonteblanda, Polverosa, La Barca del Grazi, la piana del fiume Albegna, in una area da sempre a rischio alluvioni. Per esigenze derivanti dagli effetti degli allagamenti, chi ha subito danni e allagamenti può fare comunicazione di necessità inerenti la gestione del ripristino delle condizioni di fruizione dei locali e delle pertinenze finite sotto l’acqua. Pertanto il Comune invita gli interessati ad elencare le criticità (smaltimento rifiuti, mancanza acqua potabile da rete o corrente elettrica, difficolta di accesso a piazzali e viabilità delle corti interne), alla seguente mail, [email protected]; allegando: Estremi del dichiarante (nome, cognome e numero di telefono), Indirizzo esatto del luogo interessato, breve descrizione della/e richiesta/e di intervento/i, Prima stima descrittiva sintetica dei danneggiamenti subiti, Documentazione fotografica della necessità, laddove possibile (limitandole all’effettiva esigenza). Per la rimozione dei rifiuti eventualmente derivanti dalle attività di pulizia e sgombero dei locali allagati, è allo studio l’organizzazione di un servizio di ritiro puntuale; pertanto gli stessi rifiuti dovranno essere temporaneamente accumulati nei piazzali o pertinenze esterne di proprietà, o nelle immediate vicinanze degli accessi privati, prestando attenzione a non congestionare la viabilità, non bloccare gli accessi e la viabilità pubblica, e reticolo idraulico minore. Si richiede anche l’accortezza di suddividere quando possibile la tipologia dei rifiuti accumulate (ingombranti , inquinanti, eventuali rifiuti speciali).

Michele Casalini