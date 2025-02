Alluvione: "Chiesto lo stato di calamità"

"Ho illustrato la gravità del fenomeno meteorologico che ha interessato il nostro territorio e provveduto a chiedere fondi per il risarcimento dei danni subiti da imprese e privati". A dirlo il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti, all’indomani dell’audizione in commissione Ambiente della Camera. "Ho illustrato – dice il primo cittadino – gli interventi di somma urgenza messi in atto dalla nostra amministrazione per risolvere le maggiori criticità relative alla sicurezza e circolazione sulle strade di competenza dell’Ente e ripristinare le condizioni di sicurezza delle abitazioni rimaste isolate, per le quali abbiamo attivato anche immediata assistenza".

Per gli interventi di somma urgenza, tra cui la rimozione dei detriti, ripristino banchine del fondo stradale, dell’accesso alle abitazioni isolate e della funzionalità dei sottopassi, il Comune di Orbetello ha già stanziato un contributo straordinario. "Circa 80mila euro – sottolinea Casamenti – che sono stati utili a effettuare gli interventi necessari a risolvere le situazioni di immediata criticità. Ma, come è stato detto più volte, gli allagamenti, oltre che notevoli disagi, hanno causato anche danni a cittadini e imprese, le cui segnalazioni sono state prontamente raccolte dall’Ufficio di protezione civile comunale".

E’ proprio su questo ultimo punto che si è concentrato l’intervento alla commissione Ambiente del sindaco: "Durante l’audizione – conclude Casamenti – ho chiesto che venga riconosciuto lo stato di calamità naturale e che lo Stato stanzi i fondi necessari per il risarcimento dei danni causati dagli allagamenti che hanno interessato privati cittadini e imprese, particolarmente quelle agricole e florovivaistiche".