Alloggi pubblici. Edilizia Provinciale. Anno con il segno più e calo della morosità

Si è chiuso con un utile di oltre 11mila euro il bilancio 2023 dell’Edilizia Provinciale Grossetana Spa, la società partecipata della quale fanno parte i 28 Comuni della provincia di Grosseto, che gestisce per conto di quest’ultimi il patrimonio immobiliare degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica).

L’assemblea ordinaria edi soci ha approvato all’unanimità i contri dell’ente illustrati dal presidente Mario Pellegini e dai consiglieri del Cda Annamaria Schimenti, Guido Mario Destri, Daniele Brogi e Cristina Bizzarri, con il supporto del direttore generale Corrado Natale e del vice, Marco Paffetti.

"Per quanto riguarda la gestione degli immobili Erp, registriamo un avanzo di 81.151 euro – commenta Pellegrini. – Somma, quest’ultima, che verrà destinata alle finalità previste dalla legge regionale 2/2019 per interventi manutentivi sul patrimonio Erp di proprietà dei vari Comuni della nostra provincia. Un risultato positivo, quest’ultimo, dovuto essenzialmente dagli oltre 3mila alloggi che abbiamo in gestione, e dei finanziamenti regionali utilizzati per le manutenzioni degli alloggi di risulta, cioè quelli da riassegnare, ma anche da un rigoroso controllo delle spese".

"Tra i vari aspetti da mettere in evidenza per l’anno 2023 – commentano i consiglieri Destri, Schimenti, Brogi e Bizzarri – c’è quello del mantenimento del sistema di qualità, con la certificazione di qualità Iso 9001/2015 Accredia Italiano che riguarda le procedure di progettazione, direzione lavori per nuove costruzioni di edifici ed opere esistenti, controllo e coordinamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione appalti. Fatto, quest’ultimo, svolto tutto con nostro personale interno alla società, senza quindi costi aggiuntivi".

"Per quanto riguarda l’anno 2023 – spiega il direttore generale Corrado Natale – il canone medio mensile degli alloggi si è abbassato rispetto al 2022, passando da euro 103,51 agli attuali 97,26, mentre per quanto riguarda il dato di morosità relativa al solo anno 2023, quest’ultimo si attesta sul 5,77%, in diminuzione rispetto al dato registrato in pari data per il 2022 che era del 6,11%. Infine, il dato della morosità storica risulta essere del 0,91%. Quindi, in diminuzione rispetto a quello del 2022 che era al 1,01%".

"Le l’attività della nostra società – concludono presidente e consiglieri – è rivolta quasi esclusivamente alla gestione del patrimonio degli alloggi Erp destinato a finalità sociali. Di conseguenza, la sua operatività non è indirizzata alla massimizzazione degli utili, ma all’incremento, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio gestito, oltre che al raggiungimento di un livello sempre migliore nella qualità del servizio prestato".

I lavori di manutenzione negli alloggi assegnati nel 2023 sono notevolmente aumentati rispetto a quello dell’esercizio precedente. Nel complesso sono stati trattati 838 lavori di manutenzione contro i 761 dell’anno precedente. Il numero degli interventi di manutenzione sugli alloggi di risulta è incrementato rispetto all’anno precedente: sono stati manutenuti 79 alloggi ed al 31 dicembre scorso risultano in fase di ristrutturazione, con cantieri aperti, ulteriori 30 alloggi.