Allievi dell’Istituto Giannetti in concerto

Gli allievi dell’Istituto musicale comunale "Palmiero Giannetti" di Fondazione Grosseto Cultura si esibiscono nel tradizionale concerto di Pasqua. L’appuntamento è per oggi alle 17 nella ex chiesa dei Bigi, al Polo culturale le Clarisse, in via Vinzaglio 27 a Grosseto (ingresso libero).

"Anche quest’anno siete invitati ad assistere a questo spettacolo all’insegna della musica e del talento dei giovani allievi dell’Istituto musicale comunale Palmiero Giannetti – dichiara il direttore del Giannetti, Antonio Di Cristofano – che daranno il via alla primavera con un augurio speciale. L’evento sarà l’occasione perfetta per mostrare al pubblico le capacità dei ragazzi coltivate con i loro docenti e festeggiare la Pasqua circondati dal calore della musica".

Si esibiranno la classe di canto della docente Sandra Biagioni, la classe di pianoforte del professor Diego Benocci, la classe di violino del professor Ivan Calò, la classe pianoforte della professoressa Laura Fabbiani, la classe di pianoforte della docente Laura Menchini, la classe di pianoforte della professoressa Eloisa Romeo, la classe di Sassofono del professor Davide Vallini, la classe di pianoforte del docente Giuliano Schiano. L’allievo del professor Claudio Cavalieri (violino), Andrea Brino si esibirà nel Concerto in sol maggiore (Allegro).