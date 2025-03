Allerta meteo. Scuole chiuse a Gavorrano

La Maremma è colpita marginalmente dall’allerta arancianione che interessa gran parte della regione, ma a Gavorrano è stato deciso per oggi di chiudere le scuole. La lista degli istituti che non apriranno i battenti si è allungata per l’intero pomeriggio di ieri. In gran parte della Toscana il rischio è quello idraulico, anche del reticolo principale, e il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla protezione civile Monia Monni invitano i toscani ad essere accorti e seguire informazioni e aggiornamenti attraverso i canali della Regione in modo da affrontare nel modo migliore eventuali criticità.

"La pioggia attesa richiede molta attenzione negli spostamenti".