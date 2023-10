Allerta arancione. Scuole chiuse in 3 comuni: "Massima attenzione"

Un’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali forti che interesserà quasi tutta la Toscana dalle 11 di oggi. Anche la costa maremmana (da Follonica a Castiglione) sarà interessata. E sarà strettissimo il monitoraggio della Protezione Civile per quella che si annuncia come una perturbazione forte, che ha appunto portato la Regione ad innalzare ad arancione l’allarme su una scala di tre disponibili. I temporali forti annunciati dall’allerta arancione potrebbero portare anche forti colpi di vento oltre a grandine in tutte le zone della Maremma del nord. Per questo motivo le scuole di ogni ordine e grado della città di Follonica, Gavorrano e Scarlino rimarranno chiuse. La decisione è stata presa anche alla luce dei danni causati dal maltempo la scorsa settimana proprio nella città del Golfo, visto che le operazioni di pulizia e bonifica sono tuttora in corso. le varie amministrazioni interessate dall’emergenza raccomandano "a tutte e tutti di usare la massima cautela negli spostamenti".

La fascia tra la zona sud della provincia di Grosseto e la zona sud della provincia di Arezzo, sarà invece interessata da un’allerta "gialla" per rischio idraulico. Il pericolo comunque potrebbe anche arrivare dal vento forte: il vento di scirocco dovrebbe rinforzarsi fino a 60 chilometri all’ora nella zona del Grossetano, in rotazione a libeccio in serata. Il mare dunque passerà da mosso a molto mosso in tutto l’arcipelago.

Non si esclude che i traghetti per l’Isola del Giglio saranno fermi per tutta la giornata di oggi. Ma il maltempo della scorsa settimana a Follonica (sono caduti oltre 120mmilimetri d’acqua in poche ore nella zona della città) non ha finito di causare i danni, oltre a quelli nei tre quartieri dove molti garage sono stati allagati da un’inondazione improvvisa. Ieri infatti è stato chiuso il sottopasso di via Ugo Bassi. Dopo l’alluvione di mercoledì scorso, in cui sono stati allagati tutti i sottopassi della città, quello di via Ugo Bassi è stato nuovamente chiuso per effettuare alcuni interventi. Ancora non è stato comunicato quando la strada sarà riaperta. "Si raccomanda la massima prudenza" ha scritto il Comune. I tecnici sono al lavoro per controllare se ci sono stati cedimenti strutturali che possano pregiudicare la sicurezza di pedoni e automobilisti in transito.