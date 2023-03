All’Aurelia Antica il nuovo "Medical Center"

Shopping, cinema, food, servizi e salute. Aurelia Aurelia Shopping Center continua a crescere con il nuovo Medical Center. La proprietà del centro commerciale di Grosseto investe ancora per rafforzare la vocazione di Aurelia Antica come polo di servizi a disposizione della comunità: l’ultima novità è un poliambulatorio realizzato al primo piano della struttura, sul retro del centro commerciale. Un nuovissimo spazio di 720 metri quadrati con 14 ambulatori, sale d’attesa, una reception, ascensore e, all’esterno, un parcheggio dedicato. E così ora Aurelia Antica sarà un punto di riferimento anche per un consulto o una visita medica con un professionista. Il Medical Center è già aperto: uno degli studi medici ospita il ginecologo Antonios Kenanidis e la struttura è pronta ad accogliere altri professionisti (gli interessati a uno spazio a Aurelia Antica Medical Center possono scrivere a [email protected]).

"Dal 2010, l’anno di inaugurazione di Aurelia Shopping Center, ad oggi – dichiara la proprietaria Stefania Ricci – abbiamo sempre lavorato per ampliare l’offerta. Nel 2017 è arrivato il cinema multisala, poi abbiamo deciso di dedicare ampi spazi al primo piano ai servizi, ospitando professionisti che operano in vari settori. Questo perché crediamo che una strategia vincente per il futuro dei centri commerciali sia proprio quella di offrire molto altro, oltre allo shopping. E credo che abbiamo interpretato la nostra vocazione ai servizi e al sociale nel migliore dei modi, tanto da distinguerci nell’offerta. A ulteriore dimostrazione di come questa strategia prosegua, con il sostegno dei risultati, adesso abbiamo anche il Medical Center. L’obiettivo è essere sempre più un punto di riferimento per la nostra comunità e parte integrante della vita cittadina: è una "missione" che sentiamo in modo particolare, come grossetani e come primi ad aver investito in un centro commerciale nella nostra provincia. E non ci fermiamo. Nei prossimi mesi ci saranno tantissime altre novità, tra aperture e progetti ancora in via di definizione".