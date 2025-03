Alla scoperta della città sotterranea. Visita istituzionale alle mura segrete: "Importante vedere la loro ’salute’"

GROSSETONascosta. Sotto il centro storico cittadino c’è un’altra parte di città. Un po’ misteriosa, più buia ovviamente ma molto affascinante e soprattutto ricca di storia. Ogni tanto é necessario abbassarsi, a volte accendere la torcia e stare attenti a dove si mette i piedi perché sono anni ormai che nessuno più le vive. La parte sotterranea delle mura torna a far parlare di sé. Ieri la seconda commissione consiliare (composta da 10 consiglieri) aveva in programma una visita alle troniere e dopo la bagarre avvenuta durante il consiglio di venerdì, l’assessore con delega alle mura Luca Agresti ha chiamato e invitato tutto il consiglio comunale a partecipare. Purtroppo all’appello si sono presentati solo tre consiglieri, gli altri hanno disertato l’invito.

"Ormai c’eravamo, non aveva senso non invitare tutti i consiglieri dopo il dibattito avvenuto, così da far constatare lo stato attuale delle mura. Vorrei rimarcare tre aspetti- spiega Agresti - il primo : quello che abbiamo fatto in questi anni come amministrazione è rivoluzionario, infatti chiunque verrà nei prossimi anni non potrà non lavorare con l’istituzione le mura. Abbiamo fatto in modo che ci fosse persone che si occupassero delle mura e delle risorse finanziarie. Seconda cosa : abbiamo fatto vedere cosa abbiamo fatto con i lavori nella parte superiore ma specialmente resta da capire come utilizzare la parte sottostante. Far conoscere e vedere ai consiglieri queste cose é importante. Terza parte: le idee sulla parte sottostante sono da discutere, non può essere solo l’amministrazione ad occuparsene, c’é una grande potenzialità con idee, progetti ed iniziative da ipotizzare, possono spaziare di natura imprenditoriale, oltre a quelle culturali. Perché non aprire un attività? Non si parla sempre e solo di attività enogastronomiche".

Bene, ma se a questo punto un cittadino avesse una mezza idea, cosa deve fare? "Mettersi in contatto con l’amministrazione e l’istituzione - anticipa l’assessore - poi se c’è volontà viene aperto un bando dopo manifestazioni d’interesse e partecipa chi vuole. Una volta aggiudicato sarà gestito dal vincitore in un periodo medio lungo. Il bando viene strutturato in modo tale che le persone possano guadagnarci perché l’investimento ci sarà. L’istituzione le mura è a disposizione a far visitare gli spazi. Ci sono stati imprenditori interessati, ma spaventa il grosso investimento che c’è da farci. Ci sono già dei lotti prestabiliti. Invito- conclude- il privato di informarsi perché ci sono grandi opportunità e noi abbiamo l’interesse ad accompagnarli nel percorso. In alcuni casi li riqualifichiamo come passaggio ma in altri casi c’è bisogno dell’intervento del privato".

Maria Vittoria Gaviano