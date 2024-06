Alla S. Famiglia ‘Un cuore a quattro mani’

L’anno scolastico 2023/24 segna una tappa importante per le Suore di Sant’Anna, che festeggiano i 90 anni della loro presenza sul territorio grossetano. In occasione di tale ricorrenza, la Scuola paritaria dell’infanzia e primaria "Sant’Anna" ha dato vita ad un docu-film dal titolo "Un cuore a quattro mani", che ripercorre le tappe salienti della vita dei fondatori dell’Ordine, Carlo e Giulia di Barolo, fino all’arrivo delle prime suore a Grosseto, chiamate dal vescovo Galeazzi, nel 1933. Il film, a cui hanno partecipato genitori, bambini e suore della stessa scuola, verrà protettato martedì 18 alle 19 nella Sala Teatro della parrocchia "Santa Famiglia" al cospetto di invitati d’eccezione e di tutti coloro che presenteranno regolare invito. A tal proposito, la scuola tiene ad estendere l’invito a tutti gli ex alunni: coloro che vorranno presenziare, potranno ritirare l’ingresso presso la sede della scuola da lunedì a lunedì 17 dalle 16.30 alle 18.30. La sceneggiatura del docu-film è stata scritta da Elena Perrone che ne è anche l’interprete insieme a Marco Meloni e ad alcuni genitori degli alunni del Sant’Anna. Le coreografie dei bimbi della scuola sono state curate dalle insegnanti Alessandra Citter e Samantha Musco, mentre le riprese sono state effettuate dalla troupe di Federico Giussani.