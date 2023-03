Alla Ghisa si presenta "Agnelli Coltelli"

Oggi alle 16 in collaborazione con l’amministrazione comunale nei locali della biblioteca della Ghisa di Follonica, area ex Ilva, il Rotary Club Follonica, presenterà "Agnelli Coltelli" una saga familiare del giornalista Gigi Moncalvo. Il romanzo racconta una saga familiare, tra calcio ed industria, tra le più note d’Italia. A vent’anni dalla morte di Gianni Agnelli e a quattro dalla scomparsa di sua moglie Marella, la "guerra per l’eredità" è ripresa con intensità e asprezze inaudite. A fronteggiarsi in questa battaglia tra le aule giudiziarie di Ginevra, Milano e Torino, sono Margherita Agnelli e John Elkann, il primo dei suoi otto figli che oggi controlla l’Impero, spalleggiato dai fratelli Lapo e Ginevra. La trama avvincente di questo libro si sviluppa attraverso testimonianze, ricostruzioni, indagini giudiziarie e molti documenti inediti. È una storia appassionante in cui vengono narrate le origini e i motivi di una lotta incredibile all’interno di una famiglia spaccata e divisa in nome del denaro e del potere. Laureatosi nel 1973 in scienze politiche con specializzazione politico-internazionale all’Università di Genova, Moncalvo diviene giornalista professionista nel 1976. Nel 1974 inizia la carriera giornalistica.