Alla casa circondariale arrivano due nuovi agenti

MASSA MARITTINA Con la conclusione del 184° corso allievi della polizia penitenziaria, 1327 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani. In particolare, in Toscana, arriveranno 125 nuovi agenti così suddivisi: alla casa circondariale di Firenze – Sollicciano 50 nuovi agenti, alla casa circondariale di Massa Marittima 2 nuovi agenti, alla casa circondariale di Livorno 13 nuovi agenti, alla casa di reclusione di Porto Azzurro 6 nuovi agenti, alla casa circondariale di Pisa 13 nuovi agenti, alla casa circondariale di Pistoia 2 nuovi agenti, alla casa circondariale di Prato 36 nuovi agenti, alla casa di reclusione di San Gimignano 2 nuovi agenti e alla Casa Circondariale di Siena 1 nuovo agente. "Il loro arrivo migliorerà le condizioni lavorative di chi vive il carcere, alleviando le carenze di organico causate dalla grave noncuranza dei governi precedenti. Queste nuove assunzioni si innestano nel percorso intrapreso dal Governo negli ultimi 28 mesi e finalizzato a potenziare gli organici delle forze dell’ordine", dichiara il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.