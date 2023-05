Alla biblioteca "Badii" c’è Vera Gheno con le sue "Parole"

La sociolinguista Vera Gheno è la protagonista dell’incontro in programma a Massa Marittima oggi alle 17, alla biblioteca "Badii". Vera Gheno è una sociolinguista molto apprezzata, che si occupa da anni di linguaggio di genere. Ha un’esperienza ventennale come consulente linguistica per l’Accademia della Crusca ed è specializzata in comunicazione digitale, autrice di diversi articoli scientifici e pubblicazioni, docente all’Università di Firenze e in master di atenei italiani. Presenterà il suo ultimo libro "Parole d’altro genere. Come le scrittrici hanno cambiato il mondo", (Rizzoli 2023). "Vera Gheno è impegnata da tempo nell’ambito dell’educazione al buon uso delle parole – afferma Irene Marconi, assessore alla Cultura e all’Istruzione – nella convinzione che le scelte che facciamo con il linguaggio possano condizionare la nostra percezione del mondo, ciò che siamo e le relazioni che costruiamo con gli altri". Vera Gheno sarà intervistata da Paola Zannoner, scrittrice Premio Strega ragazze e ragazzi 2018 e da Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca comunale.