Alessandri: "Gestori di altri scali hanno fatto la nostra scelta"

Il presidente di Seam Spa, Renzo Alessandri, offre, ovviamente una diversa lettura dei fatti dell’assemblea di ieri. In primo luogo Alessandri tiene a specificare che l’amministratrice di Ilca, Arianna Balducci, "ha semplicemente votato contro la proposta di ripartizione degli utili, senza argomentare alcunché di quanto ha poi affermato sugli organi di informazione". "Lo avesse fatto – sottolinea il presidente di Seam – avrebbe avuto le necessarie informazioni". Sulla questione dei fondi pubblici, Alessandri spiega: "Sfugge il nesso tra contributo pubblico e distribuzione del dividendo; gestori aeroportuali ben più importanti di Seam e destinatari di contributi pubblici ragguardevoli, hanno erogato sostanziosi dividendi ai propri azionisti, compresi quelli da cui avevano ricevuto i maggiori contributi pubblici". Sul contributo pubblico del Comune, Alessandri dice che "non è un contributo pubblico, ma una semplice partita di giro" ne corregge anche la cifra: non 26.347,12 euro, ma 19.940,46. Si tratta di una partita di giro perché in realtà "Seam contribuisce alle spese di promozione del territorio con una cifra analoga". Sul futuro immediato dell’aeroporto e sui lavori di rifacimento della pista, il presidente Seam aggiunge: "Il CdA, nella riunione di venerdì scorso, ha approvato un budget previsionale per il 2023 che ipotizza un fatturato ancora superiore a un milione di euro e un utile di esercizio di circa 100mila euro. L’effettivo inizio dei lavori e le condizioni meteo dell’autunno-inverno consentiranno di stimarne l’effettiva durata, valutando il loro impatto anche sulla prossima stagione". "La Provincia – dice poi Francesco Limatola – ha votato in coerenza con quanto deciso dal Cda qualche mese fa. Se qualcun altro ha cambiato idea, pazienza. Noi non possiamo che notare, finalmente, un cambio di passo positivo nella gestione Seam, con una maggiore attenzione per gli azionisti e il varo del ‘patto di sindacato’ tra tutti i soci pubblici che decreta in Seam Spa una maggioranza pubblica".