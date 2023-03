Alessandra Sensini ospite a Cala Galera

La campionessa Alessandra Sensini con MareVivo al Circolo Nautico e della Vela di Cala Galera. Nei giorni scorsi al Cnva, in occasione del Campionato invernale di Vela, l’atleta più medagliata della vela italiana, assieme ad Alfonso Granati per MareVivo, ha tenuto un importante intervento sul "foil" e il volare in mare. Nell’occasione sono stati ricordati i corsi gratuiti del Circolo, che stanno seguendo tanti allievi dei quattro istituti superiori di Porto Santo Stefano, Orbetello e Albinia. Oltre alle prossime competizioni di questo sport a Giannella il 18 e 19 marzo. Ha proseguito l’intervento Agnese Gargiulo, con le campagne ambientaliste di Marevivo e la gestione della Divisione Vela dell’associazione. A corredo della conferenza è stata presentata da parte del vice presidente del Cnva Maurizio Belloni la prossima edizione della storica regata Regina dei Paesi Bassi, una delle quattro competizioni veliche del Trofeo Arcipelago Toscano assieme alla Lunga Bolina. Nel frattempo, il Circolo ha festeggiato un indimenticabile Campionato invernale di Vela all’Argentario. Tante premiazioni per la 46esima edizione, con 38 barche partecipanti, 10 regate molto combattute, due al mese a partire da ottobre dell’anno scorso fino allo scorso fine settimana. Tra i vincitori delle varie categorie, i premi sono andati nella classifica overall classe Irc a Vulcano 2, il First 34.7 di Giuseppe Morani in prima posizione e la prima posizione per la Divisione 3 a Kaster, l’Eryd 32 di Andrea Castrucci, in seconda posizione nella classifica overall e primo in Divisione 2. A premio anche Otaria, il Comet 38 di Marco Paoletti, che conquista anche la seconda posizione in Divisione 3, quarta posizione in Overall per Javal2 ma primo in Divisione 1.