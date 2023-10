"Alessandra e un sogno a Grosseto: "Fortunata di far parte della famiglia di Poste"

Si chiama Alessandra Giubilei ed è una delle 6 risorse assunte a tempo indeterminato da Poste Italiane nell’ultimo periodo nell’ufficio di Bagnolo.

"Ho una laurea triennale in Lingue, Letterature e Studi interculturali e attualmente sto portando a termine la laurea magistrale – dice Alessandra – Il mio percorso universitario mi ha dato l’opportunità di relazionarmi con persone di culture e lingue differenti che mi ha permesso di avere una mente più aperta e incline al cambiamento. Un giorno mi è capitata sottocchio la possibilità di inviare una candidatura da sportellista in Poste Italiane e mi sono subito precipitata sul sito per inviare il curriculum e compilare il format richiesto. Dopo un po’ di tempo mi è arrivata una mail con tutto il percorso di test da dover fare per poi accedere al colloquio orale, in quel momento ho avuto un mix di emozioni, dalla contentezza alla paura di sbagliare e perdere una grande opportunità". Già lavora da qualche settimana: "Dal giorno in cui sono entrata in questa grande azienda ho capito la fortuna che ho avuto, avere una stabilità, la possibilità un domani di realizzare i miei progetti, una prospettiva di crescita sia lavorativa che personale, la possibilità di conoscere cose nuove e soprattutto di lavorare e imparare da persone qualificate. Ho da pochi giorni concluso il mio periodo di prova nel quale sono stata affiancata da diverse persone che mi hanno reso una operatrice volenterosa e capace e per questo non smetterò mai di ringraziarli. Sono molto contenta della scelta che ho fatto e di essere entrata a far parte di questa grande famiglia". Il programma di politiche attive del lavoro, che riguarda circa 2100 assunti in tutta Italia, è concordato con le organizzazioni sindacali e contribuisce a realizzare in modo efficace le strategie delineate nel piano industriale "2024 Sustain & Innovate".