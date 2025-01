Alcibiade e Platone. Conferenza di Mauro Tulli

Oggi alle 17 nell’Aula delle Colonne presso il Polo Universitario Grossetano, il professor Mauro Tulli, ordinario di Letteratura greca all’Università di Pisa terrà una conferenza stampa dal titolo "Alcibiade nel simposio di Platone: problemi di poetica".

L’incontro è organizzato dal Comitato di Grosseto della Società Dante Alighieri e rientra nel cartellone degli appuntamenti annuali.

Mauro Tulli è professore ordinario di Lingua e Letteratura greca all’Università di Pisa, componente del Senato Accademico pisano e componente del Consiglio Universitario Nazionale. Collabora inoltre con riviste che si occupano di Studi antichi, Papirologia e tradizione dei testi, rapporto fra letteratura e filosofia, retorica, generi e codici della scrittura.

Svolge attività in prestigiosi Centri di ricerca sulla cultura Greca Araba Latina, con incarichi direttivi e di coordinamento e fa parte del Comitato Istituzionale di garante per la Cultura Classica al Miur. Tiene lezioni in Università italiane e straniere, partecipando anche a numerosi convegni sulla tradizione letteraria e filosofica.