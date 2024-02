Alberi troppo alti, intervento straordinario di potatura

E’ in corso un intervento straordinario di potatura degli alberi ad alto fusto. Le operazioni interessano la zona del parco di via Caduti del Lavoro dove sono stati potati i lecci e tagliati 8 pini, i lecci presenti nel parco tra via Berlinguer e piazza Nenni e, infine, saranno potati gli alberi che si trovano sulla curva della via che porta a piazza del Mercato. L’intervento è stato finanziato dal Comune e il costo complessivo è di circa 20mila euro.

"Il primo obiettivo di questo intervento straordinario è la messa in sicurezza dei due parchi – spiega Alessio Celata, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Pitigliano –. Le potature consentiranno un migliore irraggiamento e una maggiore luminosità delle aree verdi. Alcuni lecci avevano raggiunto dimensioni tali da impedire ad altre piante di crescere e risultavano invasivi per le abitazioni vicine al parco". Soddisfazione è stata espressa anche da Massimo Ulivieri, consigliere comunale con delega al Verde pubblico.