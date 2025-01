Ambientalisti sul piede di guerra: “Alberi abbattuti vicini al parco, vogliamo le perizie tecniche”

Grosseto, 6 gennaio 2025 – Istanza di accesso agli atti del Comune in relazione all’abbattimento di alcuni alberi nell’area contigua al parco giochi tra via del Platino e via Argento. E’ questa l’iniziativa presa da Italia Nostra “a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini e associati” e in particolar modo gli ambientalisti hanno chiesto di vedere “la perizia tecnica sulla salute e stabilità degli alberi abbattuti e di quelli rimanenti nell’area attrezzata del parco”.

“Il Regolamento del Verde del Comune di Grosseto – dicono da Italia Nostra – stabilisce che l’Amministrazione debba garantire la manutenzione delle aree a verde pubblico con lo scopo di evidenziarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico-sanitaria ed ambientale, ed utile ad aumentare la biodiversità e fra le sue prerogative ha la conservazione del verde pubblico, mentre può ricorrere all’abbattimento di alberi posti su suolo pubblico solo nei casi in cui non siano possibili altre ragionevoli soluzioni tese a preservarne integrità, salute, stabilità e valenza ornamentale. Pertanto, nel caso in cui la perizia tecnica avesse dato esito diverso da quello che giustifica l’abbattimento degli alberi, Comune di Grosseto non avrebbe rispettato le norme regolamentari, agendo illegalmente: un pessimo esempio per i cittadini”.

“Abbiamo letto nel sito del Comune – dicono ancora – che gli interventi di riqualificazione del parco sono finalizzati a rendere accessibile e fruibile l’area attrezzata anche alle persone con disabilità. Purtroppo un’area verde attrezzata privata del suo patrimonio arboreo, estetico ed ombreggiante, perderà di attrattività per tutti, persone disabili o meno”.