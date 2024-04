Albergo cerca personale. Serve il capo ricevimento

Il Centro Servizio di Grosseto sta selezionando un Front Office Manager per una struttura Alberghiera a Castiglione della Pescaia (Capo ricevimento) con questi requisiti: almeno due anni di esperienza maturata nel ruolo in hotel di pregio conoscenza di due lingue straniere (inglese e tedesco, preferibile una terza lingua), spiccate doti comunicative e ottime capacità organizzative, conoscenza di gestionali alberghieri (preferibile Protel), nozioni di contabilità e padronanza computerizzata della gestione dei clienti. Si offre Vitto e alloggio contratto di almeno sette mesi a partire già da ora. Per candidarsi a questa offerta di lavoro è necessario inviare un curriculum all’indirizzo mail [email protected] oppure telefonare al numero 0564-416375.