Alberese a Braccagni. Rispescia vuole il riscatto

Ultimo turno del girone di andata di Terza categoria dove la capolista Alberese sarà al "Tavarnesi" di Braccagni contro la squadra di Tosi che ha iniziato il 2025 nel migliore dei modi imponendo il pari all’Aurora Pitigliano nonostante l’inferiorità numerica. Ad approfittare di un eventuale passo falso della capolista c’è l’Alta Maremma che andrà a far visita ad un Montiano in netto calo. Mister Franchi però dovrà stare attento a tenere alta la tensione tra i calabroni specialmente dopo il turno forzato di riposo a causa della nebbia. Il Rispescia si vuole riscattare in trasferta dopo il mezzo passo falso casalingo contro il Batignano. Il programma: Atletico Grosseto-Rispescia, Batignano-Civitella, Braccagni-Alberese, Capalbio-Semproniano, Montiano-Alta Maremma, Scansano-Orbetello Scalo, Sticciano-Ribolla.