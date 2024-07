Al via la rassegna "Vivi il Parco". Una caccia al tesoro in miniera

Tutto pronto per "Vivi il Parco", la rassegna estiva per grandi e piccini organizzata dalla Coop. Nuova Maremma in collaborazione con il Comune di Gavorrano e il Parco nazionale delle Colline metallifere.

|I primo appuntamento è in calendario domani, a partire dalle 16.30 con "Caccia al tesoro in miniera" dedicato a bambini e ragazzi sopra i 7 anni e alle loro famiglie.

Una intrigante ricerca di indizi che passo dopo passo condurrà al Tesoro della Miniera di Gavorrano. Il gioco sarà preceduto da una visita guidata nell’area della miniera.

"Vivi il Parco" è una rassegna fatta di giochi, laboratori, escursioni e osservazioni astronomiche che si svolge nel Museo minerario in località Bagnetti, a Gavorrano.

I prossimi eventi sono l’escursione e l’osservazione delle stelle cadenti "Una notte sul Monte Calvo" sabato 10 agosto alle 21, il laboratorio di monetazione e visita guidata alla Miniera di Gavorrano giovedì 22 agosto alle 16.30 e l’osservazione astronomica a Montioni il 5 settembre alle 21.

II programma completo della rassegna è consultabile sul sito https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.parcocollinemetallifere.it&e=8dd9b80c&h=459fdc30&f=y&p=y.

Per partecipare agli eventi di "Vivi il Parco" è necessaria la prenotazione inviando una mail all’indirizzo [email protected], oppure telefonando al numero 0566 - 843402. La partecipazione ha un costo di cinque euro a persona.

Inoltre, per visitare il Museo in galleria sono previste due visite guidate al giorno: la prima con partenza alle 10.30, la seconda con partenza alle 16.30. Le visite sono in programma tutti i giorni, con esclusione del lunedì.

Il GeoMet (acronimo di Museo della Geodiversità e delle Miniere), situato sempre alla Porta del Parco, si può visitare invece dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19. Anche in questo caso la struttura resta chiusa il lunedì.