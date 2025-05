Al via la prima edizione ’Memorial Zecchini’. I valori oltre il solo sport

Si aprirà domani alle 15.30 il primo ’Memorial Carlo Zecchini’, organizzato dalla Pro Football Lab, con il patrocinio del Comune di Grosseto, in ricordo di uno dei più grandi calciatori della storia maremmana. Il torneo di calcio giovanile sarà dedicato alla categoria under 14, e vedrà la presenza di otto squadre professioniste (Juventus, Lazio, Bologna, Pisa, Arezzo, Reggiana, Piacenza e Spal), che si affronteranno in tre impianti di Grosseto e uno di Castiglione della Pescaia.

"Siamo davvero felici delle risposte avute per questo evento – dice Roberto Picardi, responsabile area tecnica Pro Soccer Lab e allenatore dei Giovanissimi – nato per celebrare uno dei personaggi più importanti, come uomo e come giocatore, della storia calcistica di Grosseto. Abbiamo lavorato per diversi mesi all’organizzazione di un evento che, ci auguriamo, continueremo nei prossimi anni all’insegna dei valori dello sport e della valorizzazione dei settori giovanili, rilanciando anche il territorio dal punto di vista turistico e culturale viste le tante centinaia di persone che si ritroveranno nel capoluogo maremmano per questi tre giorni. Ci tengo a ringraziare il Comune di Grosseto, per il patrocinio, e tutti i nostri sponsor, che ci hanno permesso di costruire e realizzare questo evento. Un grazie di cuore anche a tutto il nostro staff tecnico, ai collaboratori e ai volontari che da mesi si sono messi a disposizione con una passione infinita".

"Il primo Memorial Zecchini è un omaggio sentito alla figura di Carlo Zecchini – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi e l’assessore al Turismo Riccardo Megale –, uno dei più grandi calciatori della storia maremmana, che ha lasciato un segno profondo nello sport grossetano. Siamo quindi orgogliosi di patrocinare questo evento, che celebra la sua memoria attraverso ciò che più ha amato, il calcio, e lo si fa non a caso nel nostro stadio, il tempio del calcio cittadino, che è dedicato proprio a lui. Ringraziamo la Pro Soccer Lab per l’organizzazione di un torneo giovanile di così alto livello che porterà a Grosseto tante realtà professionistiche offrendo non solo un’importante occasione di crescita per i nostri giovani atleti, ma anche una notevole promozione del nostro territorio attraverso la frequentazione della città ai fini turistici. Eventi come questo rafforzano il legame tra memoria, territorio e passione sportiva".

Le partite si giocheranno in quattro impianti diversi: tre di Grosseto e uno di Castiglione. Nello stadio ’Carlo Zecchini’, nel campo ’Nilo Palazzoli’, all’interno del centro sportivo ’Frida Bottinelli Brogelli’ dell’Invictasauro e sul terreno di gioco ’Nucci’ all’interno del centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia.

Le prime gare si giocheranno alle 16 di domani e saranno in contemporanea su tre impianti: allo stadio Carlo Zecchini si giocherà Pro football lab-Velletri, mentre al Nilo Palazzoli si giocherà Bologna-V.Mazzola e al Casamorino di Castiglione Reggiana-Di Cagno Abbrescia. Alle 17, al Frida Bottinelli Brogelli, si giocherà Piacenza-Grosseto. A seguire Pisa-Oltrera (Zecchini, alle 17.15), Spal-Lodigiani (Palazzoli, 17.15) e Arezzo-Ponzano (Casamorino, 17.15). Alle 18.30 si giocherà Lazio-Prato (Zecchini) e Perugia-Virtus Stabia (Palazzoli), mentre alle 19 si giocherà Juventus-Nick calcio Bari (Bottinelli Brogelli).