Al via il "Settembre Roccastradino": 10 giorni di festeggiamenti a Roccastrada

A Roccastrada è tutto pronto per la partenza della 51^ edizione del "Settembre Roccastradino" con dieci giorni di tradizioni, sport, sapori tipici e animazione da oggi a domenica 10, giorno del gran finale con il "Palio umoristico dei ciuchi" che si svolgerà nella cornice dell’ex campo sportivo di via Carducci anziché in Corso Roma. I festeggiamenti paesani animeranno vie e piazze del capoluogo con un cartellone ricco di eventi totalmente gratuiti. Anche quest’anno la manifestazione sarà "ecoattenta", con utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile e raccolta differenziata dei rifiuti. Si parte oggi dalle 15 alle 20 in via Nazionale con "Festeggiamo Insieme" 20^ edizione Sport & Fitness Open Day by Palestra Golden Gym 07 di Roccastrada. Alle 17 al Teatro dei Concordi inaugurazione del "Cruciverbone Roccastradino" e apertura mostra dei dipinti a olio e ceramiche ispirati dalla Divina Commedia. Alle 19 apertura del ristorante e la Serata del Peperoncino, alle 21.30 al Kaos Kreativo Concerto del Coro dei Concordi e dalle 22 partirà a Poccia 2000 la Silent Disco "Roccastrada hot": DJ set Franz Navas. Domani la festa riprenderà alle 16 con la "Marcia Verde". Alle 19 allo stand "Serata dello strozzaprete roccastradino all’aglione".