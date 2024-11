Al via il "Natale a Grosseto" . Ecco il programma di eventi organizzato dal Comune

Si chiamerà "Natale a Grosseto" d’ora in avanti il palinsesto messo in atto dall’amministrazione comunale per le festività natalizie. Il Natale a Grosseto quest’anno sarà completamente rinnovato e buone notizie... inizierà prima. La partenza sarà il 30 novembre. Buone notizie per i grossetani e per i più piccoli. Ci saranno Pluto e Pippo in Piazza Dante, Babbo Natale e la sua poltrona per il corso, pacchetti regali giganti in Via Gramsci e una grande ghirlanda per le coppie innamorate in piazzetta Socci. Sembra esserci proprio tutto quello che ricorda l’essenza del momento più magico dell’anno. Tutto, ma se si pensa al Natale viene in mente il momento tanto atteso dell’accensione delle luci dell’albero. Infatti saranno proprio le luci una delle novità di questo Natale: le installazioni come postazioni selfi. A proposito di albero quest’anno anch’esso sarà con tante installazioni e cambi di luce alto 13,5 metri. "Quest’anno vogliamo fare un regalo speciale a Grosseto – dice il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – estendendo le festività natalizie di una settimana in più per offrire a cittadini e visitatori un periodo prolungato di atmosfera e magia".

"Sarà un Natale strutturato e strutturale – afferma l’assessore alle Attività Produttive Bruno Ceccherini – manca la casa di Babbo Natale che assicurava 10 mila presenze, ma l’anno prossimo non mancherà. Stiamo lanciando la sfida ad Arezzo ed Empoli, con questo palinsesto. Pensiamo che con questo Natale così pensato porterà non solo i grossetani ma anche inter regionale e fuori anche dalla regione. Piazza Rosselli vedrà anche il Palazzo delle Poste illuminato. Ci saranno due sfilate del Circo Bianco che aprirà alle 18.30 fino alle 21 (parata) il 30 novembre nel centro storico e domenica 22 dicembre ci saranno spettacoli dalle 18 fino alle 21".

"La svolta di questo Natale sono le installazioni curate apposta per la città – spiega il direttore di Sistema Alberto Paolini- –il selfie point deve fare da volano nei social delle iniziative per far vedere la città. Ci auguriamo sia il primo passo. Ci sarà un impianto di filo diffusione in centro con musiche natalizie".

"Ci saranno – dice l’assessore Luca Agresti – oltre trenta eventi culturali sia nei musei, teatri e biblioteca. Dobbiamo uscire da un’idea provinciale e siamo all’altezza di fare iniziative importanti".