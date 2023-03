Al via i "Ritratti d’amore" al Pet Store Conad offre gratuitamente un clic d’autore

Cani, gatti, volatili e rettili, roditori e testuggini popolano le nostre case e i giardini. Sono i nostri Amici animali che accompagnano e completano le famiglie, le arricchiscono ogni giorno di affetti e migliorano la vita dei loro proprietari. PetStore Grosseto, il negozio di prodotti e accessori per animali del Conad aperto recentemente in via Castiglionese, è diventato ben presto un punto di riferimento per tanti appassionati. È nata una fiducia affettuosa tra lo store, le persone, i loro animali e da oggi si trasforma in uno scambio e un riconoscimento reciproco. Nasce "Ritratti d’amore" una semplice e coinvolgente iniziativa che prevede la realizzazione gratuita di almeno 100 scatti d’autore dei "clienti" animali del PetStore, insieme, se lo vorranno, alle loro mamme e babbi umani. PetStore Conad regalerà ai possessori di carta Insieme Conad che da lunedì al 2 aprile faranno un acquisto di qualsiasi importo in negozio, un Bonus che darà diritto ad uno scatto del proprio amico animale realizzato dal fotografo professionista Francesco Minucci. Con il Bonus i proprietari potranno entro il 16 aprile prenotare la fotografia. Gli shooting fotografici sono previsti in un set appositamente allestito nei locali posti a fianco del PetStore e saranno organizzati a partire dall’11 aprile. Il calendario degli appuntamenti verrà comunicato agli interessati, pubblicato in negozio e nella pagina Facebook. Tutte le fotografie realizzate verranno stampate in formato 20x30, pubblicate nella pagina Facebook del PetStore di Grosseto insieme ad una breve storia e consegnate ai proprietari a partire dal 13 maggio.