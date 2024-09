Al Parco di San Silvestro il trekking artistico. Stradelli arte nel bosco

La VII edizione di ’Stradelli’ nel Parco archeominerario di San Silvestro a Campiglia Marittima, è stata rinviata a domenica 15 settembre a causa del maltempo. Questo evento di trekking artistico, organizzato dalla cooperativa sociale Arcobaleno in collaborazione con Parchi Val di Cornia e con il patrocinio del Comune di Campiglia Marittima, offre una giornata in cui arte e natura si fondono, regalando ai partecipanti un’esperienza immersiva e suggestiva. Il ritrovo è alle 9.30 all’ingresso del Parco. Il percorso è di 10 chilometri, rientro previsto per le 17. Stradelli è molto più di un semplice trekking: è un’esperienza sensoriale che trasforma i sentieri del parco in un palcoscenico per spettacoli artistici. L’evento è pensato anche per le famiglie. Info e prenotazione: 328 3289701, 393 4003412.