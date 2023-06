Al "Moreno Beach un’aiuola monumento dedicata ai Marinai d’Italia

Marina di Grosseto si veste da marinaio. Sarà inaugurata oggi alle 10, l’aiuola monumento, dedicata ai Marinai d’Italia, allestita da Walter Maretti, davanti al suo "Moreno Beach". "Sono molto felice per questa cosa. Ho voluto dedicare – spiega Walter Maretti – questo monumento ai Marinai d’Italia. Faremo questa inaugurazione, a cui saranno presenti tutte le autorità competenti. Inoltre, ci saranno anche il cappellano dell’aeroporto, che farà la benedizione, e un giovane allievo marinaio trombettiere, che suonerà l’inno. A decorare il monumento, ci sarà anche la bandiera ufficiale della Marina Militare. I simboli chiave di questo monumento sono un’elica di bronzo e una bitta". "Credo di aver fatto una cosa unica, che non accade tutti i giorni. Con questa idea, ho voluto omaggiare sia i marinai di alto bordo che i marinai di terra, che siamo noi. Un modo carino, questo, per unire le due caratteristiche. Io ero molto amico di Luciano Petri, un maresciallo della Marina, che purtroppo ora non c’è più. C’ero molto legato e questo progetto è dedicato anche a lui. Insieme a Luciano, avevamo già parlato di questa idea e dopo la sua morte ho voluto fortemente concretizzarla. Sono contento – conclude – anche perché ho ricevuto molti complimenti sia dai clienti che dai passanti e questo mi fa molto piacere. Spero che questo monumento venga apprezzato sempre di più e ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato a farlo".