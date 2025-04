Al Misericordia oggi pomeriggio torna la musica

GROSSETOOggi pomeriggio nell’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto torna il festival di Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. ’Musica in ospedale’ torna con il terzo concerto della stagione 2024/2025, un percorso musicale tra ensemble strumentali e corali degli studenti del liceo musicale. L’appuntamento è alle 17.30 nell’auditorium dell’ospedale Misericordia di Grosseto (ingresso libero). Si esibiranno l’Ensemble del Liceo musicale di Grosseto e l’Orchestra sociale ’Musica sempre’. Un quartetto di sassofoni eseguirà brani di repertorio e arrangiamenti: la ’Suite Hellenique’ di Iturralde, ’Take Five’ di Paul Desmond e ’Libertango’ a cura dei docenti Lorenza Baudo e Andrea Coppini. Chiuderanno il concerto i piccoli dell’orchestra sociale ’Musica sempre’, seguiti dalle docenti Laura Bianchi, Debora Andolina e Rossella Pratesi.La stagione di ’Musica in ospedale’ è organizzata e promossa da Agimus Grosseto, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, con il patrocinio e il contributo del Comune di Grosseto e della Fondazione CR Firenze."Sarà un momento di festa, un’occasione – ricorda il maestro Gloria Mazzi – per mettere insieme generazioni diverse e voci diverse, tutte accomunate dalla passione per la musica e dalla gioia di cantare insieme".