Al Liceo Aldi di Grosseto le aule tematiche: come al College

La prima campanella, si sa, è sempre quella più piacevole. Si ricevono i compagni, gli insegnati. Il tempo passa alla svelta solo a raccontare le "avventure" estive appena finite. Sono 22.580 gli studenti maremmani che ieri sono tornati tra i banchi di scuola. Oltre alle medie e superiori (15.464 ragazzi), ci sono stati anche 7.116 alle elementari e 2.873 alla materna. E poi ci sono i prof, che in realtà sono a scuola già da un paio di settimane, per organizzare il lavoro: 3.670 insegnanti. E chi si è affacciato nei diversi istituti della provincia ha scoperto anche delle sorprese. Quella più avveniristica è senza dubbio del Polo liceale "Aldi", che comprende il Classico "Carducci-Ricasoli" e lo Scientifico "Marconi". "A parte le normali attività di adattamento del primo giorno di scuola - ha iniziato Roberto Mugnai, il dirigente scolastico - abbiamo iniziato un percorso diverso per i nostri studenti. All’inizio sarà adottato per i ragazzi dello Scientifico, ma poi verrà esteso anche agli altri". E anche il nome è tutto un programma: Aldi, ovvero aule, laboratori disciplinari. "Abbiamo giocato un po’ sul nome - aggiunge Mugnai - Si tratta di un modello diverso per le aule: non ci sono più le classi di una volta, ma aule disciplinari dove c’è il docente che aspetta gli studenti. Aree disciplinari che sono diverse, scientifiche, matematiche, tecniche, letterarie. In pratica gli studenti - chiude Mugnai - si spostano di aula in aula. Questo consente anche di staccare un po’ la spina, riappropriarsi di tutte le aree delle scuola e cercare di inserire una didattica diversa in prospettiva". Una specie di college americano, insomma. Dove non ci sono le classi, ma zone dove ascoltare e imparare le lezioni. ma ogni scuola ha scelto un metodo differente per questo primo giorno: al Rosmini, ad esempio, i ragazzini delle prime sono stati attesi con un cartello, classe per classe, fuori dalla scuola. In alcune scuole medie ad accogliere i bambini delle prime sono stati invece quelli di terza, che hanno spiegato come è strutturato l’istituto.