Al Fotoclub il maestro Bardossi

Fra le attività del Fotoclub Follonica, oltre all’ormai consolidato concorso fotografico nazionale. "Trofeo Città di Follonica" giunto alla sua 13° edizione e alla partecipazione annuale ad "Artestate", organizza serate "Clic d’autore" con la partecipazione di illustri fotografi contemporanei. Lunedì 13 sarà presente a Follonica, ospite al Fotoclub, il grande "maestro" Virgilio Bardossi, fiesolano, da cinquant’anni nel novero della fotografia mondiale. E’ conosciuto come maestro di "camera oscura" ed ora di "camera chiara". Autore di innumerevoli reportage dove traspare il contatto umano che riesce a stabilire con le persone. Ha fotografato fatti e persone in ogni parte del pianeta distinguendosi sempre per il rispetto e la partecipazione con cui osserva la vita e le cose. È sempre stato affascinato dal Bianco-nero e le sue opere sono esposte nei più prestigiosi circoli fotografici di tutto il mondo. È veramente un motivo di orgoglio per il Fotoclub di Follonica avere un ospite così prestigioso che, nel corso della serata, presenterà e racconterà i suoi capolavori, dall’analogico al digitale, sia in forma di diapositiva sia di stampa. Un’occasione per ammirare le opere di un fotografo dalla grande forza espressiva. Lavori intensi e coinvolgenti e il racconto di un vissuto fotografico che sarà stimolo e crescita per tutti.