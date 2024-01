Al cinema Stella i film di Risi e Wenders

Due film per il fine settimana del cinema Stella. Da oggi a domenica si alterneranno "Il punto di rugiada" di Marco Risi (nella foto) e "Perfect days" di Wim Wenders.

Nel film di Risi, presentato al festival di Torino, Carlo, un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d’auto per il quale viene condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo. Insieme a lui a Villa Bianca arriva anche Manuel, un giovane spacciatore colto in flagrante. Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, guiderà i due ragazzi in un mondo senza età dove condivisione, conforto e accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e sulla vita.

L’altro film è il campione d’incassi "Perfect days" di WIm Wenders, da molti definito come il capolavoro del regista tedesco: un elogio della vita semplice e dell’importanza delle piccole cose attraverso lo sguardo del protagonista Hirayama. Il film rappresenta il Giappone agli Oscar come miglior film straniero e l’attore Kōji Yakusho ha vinto la Palma d’oro al festival di Cannes per la miglior interpretazione maschile.

Orari. "Il punto di rugiada" oggi e domani alle 17, sabato e domenica alle 19. "Perfect days" oggi e domani alle 21.15, sabato e domenica alle 17 e alle 21.15.