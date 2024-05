Aggressione in centro. Giovane accoltellato

Momenti di paura in pieno centro: un ventenne di origini marocchine è stato accoltellato all’inizio di corso Carducci in pieno giorno. Quello che è accaduto in centro, in un tranquillo e assolato pomeriggio cittadino, ha dell’incredibile. Ed è accaduto in corso Carducci, tra la gente attonita e impaurita che passeggiava, tra cui anche i tanti bambini che affollano le vie del centro nelle ore pomeridiane. Tutto sembra che sia successo in pochi attimi di follia: un giovane, un ragazzo di 20 anni di origine marocchina, si è accasciato perdendo sangue dopo essere stato accoltellato da un altro giovane, con cui stava discutendo proprio all’imbocco di via Corso Carducci. Erano le 17,27 quando è intervenuto il personale del 118, subito allertato dai passanti che avevano assisti increduli ala violenta scena. Sul posto l’ambulanza India della Misericordia di Grosseto, oltre alle forze dell’ordine.

Il giovane è stato subito trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Il tutto, stando ai racconti di chi ha visto la scena e al vaglio dei Carabinieri, dopo il fendente infertogli alla schiena da un giovane, con cui aveva appena avuto una discussione. L’aggressore ha estratto il coltello e colpito il 20enne, che si è accasciato in mezzo al Corso tra gli sguardi attoniti della gente. Il ragazzo colpito pare stesse seduto al tavolo di un bar del centro, quando è stato raggiunto dall’autore del gesto. Una discussione animata tra i due, con l’aggressore che ha estratto l’arma e ha ferito il giovane. Difficile capire il motivo della discussione, che verrà probabilmente accertato dagli inquirenti nelle prossime ore.

L’aggressore è poi fuggito e le ricerche, stando a ciò che si apprende, nelle prime ore serali erano ancora in corso. Da verificare se le telecamere che sorvegliano il centro di Grosseto abbiano catturato immagini utili per rintracciare il giovane aggressore. Le condizioni del 20enne marocchino aggredito non sarebbero comunque gravi e non sarebbe in pericolo di vita. A quanto risulta i carabinieri avrebbero parlato con il giovane ferito prima che venisse portato in sala operatoria e avrebbe detto loro di non conoscere chi lo ha aggredito.

Andrea Capitani