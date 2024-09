Picchiati e rapinati, minorenni aggrediti. Via con pochi spiccioli

Grosseto, 5 settembre 2024 – Ancora violenza nel centro storico cittadino . Intorno alle 22 della notte tra martedì e mercoledì, infatti, un gruppo di ragazzini minorenni è stato aggredito e uno di questi è stato prima picchiato e poi anche rapinato. Erano quattro i minorenni (tutti tra i 15 e i 16 anni) che erano nel parco di via Ximenes, accanto all’area dove ci sono i giochi per i più piccoli. All’improvviso è arrivato un giovane magrebino, di poco più grande. Il primo approccio è stato tranquillo (avrebbe chiesto loro una sigaretta, che gli è stata data) e poi si è allontanato. Ma era solo una trappola per vedere con chi aveva a che fare: poco dopo infatti si è presentato al cospetto del gruppetto con alcuni coetanei, tutti stranieri.

Sono stati loro ad aggredire i ragazzini che sono rimasti impietriti da quella situazione. Il gruppo di stranieri ha iniziato a strattonare i ragazzini. Qualcuno ha iniziato a minacciarli che avrebbero potuto anche usare i coltelli se non avessero consegnato loro i portafogli. Uno stato picchiato. I minorenni hanno consegnato i portafogli (dentro c’erano anche alcune carte di credito). Alla fine il bottino è stato magro (i ragazzini avevano pochi soldi) e qualcuno ha anche provato a ritirare dei soldi con le carte di credito che però erano state immediatamente bloccate.

I ragazzini avevano immediatamente avvertito i genitori - i loro smartphone non erano stati toccati - che avevano chiamato i carabinieri. Ieri mattina i ragazzini hanno denunciato il fatto lamentando anche un grave senso di insicurezza che si “respira” sempre di più anche nel centro storico della città, quello che fino a qualche anno fa era considerato il salotto buono. Si tratta infatti dell’ennesima aggressione avvenuta dentro le Mura. E non è la prima volta che i più giovani vengano avvicinati, anche nelle vie limitrofe del centro storico, e poi picchiati da ragazzi più grandi per rubare soldi.