"Aggressione a Castiglione: solidarietà a Edoardo Mazzini"

"Ciò che è accaduto al consigliere ed amico Edoardo Mazzini è un fatto da annoverare tra i più spiacevoli e spregevoli mai accaduti alla nostra comunità".

Inizia così Alfredo Cesario, capogruppo di "W Castiglione" che esprime solidarietà per l’aggressione subìta dal consigliere in strada. "Il luogo in cui viviamo dovrebbe essere un posto in cui ciascuno di noi possa sentirsi davvero tutelato nella propria sicurezza e nella propria incolumità – ha aggiunto –. Per questo il coro di condanna deve essere unanime e deve far riflettere sulla pericolosa deriva che una realtà come Castiglione, il paese in cui fino a qualche anno fa ci si vantava di poter dormire con la chiave nell’uscio, sta purtroppo prendendo. Bisogna Intervenire prontamente per evitare che, da serena comunità, Castiglione diventi qualcos’altro, è questione non più rimandabile". "Non ci parole per esternare lo sdegno e la rabbia per quanto accaduto. A Edoardo Mazzini, va tutta la solidarietà e vicinanza del nostro partito, nella speranza che quanto prima venga individuato il vigliacco malvivente", aggiungono invece l’onorevole Fabrizio Rossi (nella foto) coordinatore regionale Fdi-Toscana, Luca Minucci, coordinatore provinciale Grosseto e Giuseppe Cucinotta, responsabile dipartimento disabilità.