L’aggressione a Castiglione della Pescaia, trovati coltello e maglietta. Sospettati due minorenni

Castiglione della Pescaia, 16 luglio 2025 – I gravi fatti che sono accaduti a Castiglione della Pescaia la sera di sabato scorso, potrebbero avere una prima risposta, forse la più importante. Chi ha fatto partire i tre fendenti che hanno ferito un giovane nella piazza del Molo Rosso, fatto che è accaduto di fronte a decine di persone, potrebbe avere un nome e un cognome. Gli accertamenti condotti dai carabinieri, infatti, avrebbero portato i sospetti su due ragazzi minorenni grossetani che sono stati denunciati alla Procura dei Minori di Firenze. Potrebbero quindi essere arrivate dunque ad un punto di svolta le indagini che sono portate avanti dal Nucleo investigativo dei Carabinieri di Grosseto, insieme ai colleghi della stazione di Castiglione. Sono stati i militari dell’Arma ad aver individuato i presunti colpevoli dopo aver ritrovato il coltello usato e una maglietta sporca di sangue. La violenta lite che ha visto protagonisti circa 6-7 ragazzi è scoppiata sabato intorno alle 22, a quanto pare per un telefonino rubato, anche se la versione non ha convinto da subito i carabinieri. Al momento, infatti, non è possibile escludere che prima il litigio e poi la rissa siano riconducibili a motivi legati agli stupefacenti. Ma anche questa resta una delle ipotesi aperte.

Ad avere la peggio in quei momenti di pura follia è stato però un ragazzo di 23 anni di nazionalità tunisina, raggiunto da tre coltellate che hanno fatto inizialmente temere anche per la sua vita: portato in ospedale, al Misericordia, è stato operato nel corso della stessa notte e poi ricoverato in prognosi riservata, dove si trova tutt’ora. Nella rissa era rimasto ferito anche un altro ragazzo, aveva un taglio in un orecchio. Anche per lui si era reso necessario il trasferimento al Pronto soccorso, ma la ferita era di lieve entità.

Elementi importanti ai fini degli accertamenti – oltre ai raconti fatti dai testimoni – sarebbero arrivati grazie ai video delle telecamere presenti nella zona.