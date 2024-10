Agenti immobiliari. Corso formativo

In Italia sono 53.124 gli agenti immobiliari abilitati, con un incremento di 1.346 unità (+2,60%) rispetto all’anno precedente. Questa tendenza positiva, in atto da dodici anni, sottolinea l’interesse crescente verso questo mestiere, oltretutto sempre più al femminile e per altro sempre più richiesto dai portali delle offerte di lavoro. È fondamentale, tuttavia, iniziare dal percorso formativo obbligatorio. L’Ascom Confcommercio Grosseto, attraverso la sua agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana Cat Maremma, organizza da anni un corso specifico per l’accesso agli esami per agente di affari in mediazione immobiliare. "Vista l’alta richiesta ricevuta di recente – affermano da Confcommercio Grosseto – siamo lieti di annunciare l’avvio di una nuova edizione del corso obbligatorio per agenti immobiliari, con iscrizioni già aperte. La nostra associazione è in grado di supportare i professionisti e le imprese del settore a 360°, grazie alla Fimaa, la Federazione dei Mediatori Immobiliari, che rappresenta in Italia oltre 45.000 operatori e 14.000 aziende". Il corso avrà una durata di 150 ore e si terrà presso la sede di Ascom, in via Tevere 17 a Grosseto. Le lezioni, finalizzate a preparare gli aspiranti agenti all’esame presso la Camera di Commercio, inizieranno il 18 novembre e si svolgeranno nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì (14-18). Per partecipare è necessario un diploma di scuola superiore. Al termine del percorso formativo, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido per l’accesso all’esame abilitante. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0564 470221 o inviare un’e-mail a [email protected].