Adf: "Nessun odore arriva dal depuratore"

Sul depuratore di Campo Cangino a Follonica sono in corso importanti lavori di revamping da parte di AdF per circa 2 milioni di euro, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza di trattamento. Oltre a questi, dal 2016 al 2022 sono già stati realizzati interventi di miglioramento infrastrutturale per oltre 3 milioni e 200mila euro, per un investimento complessivo dell’azienda che ad oggi ammonta a oltre 5 milioni di euro. AdF ha sempre prestato la massima attenzione alle esigenze dei cittadini, attraverso un monitoraggio costante e puntuali sopralluoghi, anche in notturna. "Il problema dei cattivi odori in città non è quindi attribuibile al depuratore – dice Adf – che funziona correttamente e risponde alle esigenze della città di Follonica e del suo territorio. Quello che si sta approfondendo in questa fase è se il sistema fognario, che purtroppo è storicamente di tipo misto, possa essere origine di cattivi odori, in particolare nella zona Cassarello, con un focus sul sistema di caditoie stradali e sulla loro sifonatura".