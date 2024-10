Addio al maestro della bici. E’ morto Tommasini

Si è spento ieri a Grosseto, all’eta di 91 anni, Irio Tommasini, fondatore dell’omonima azienda di biciclette, prodotte rigorosamente in modo artigianale e conosciute in tutto il mondo. A dare la notizia della sua scomparsa sulla propria pagina Facebook è stata l’azienda stessa, che lo scorso anno è stata ceduta alla Bike Holding del noto imprenditore milanese Alessandro Enginoli e della società di partecipazioni Net 4 Capital fondata da Gabriele Rossi,

"Con profonda tristezza – si legge sulla pagina di Tommasini Biciclette – annunciamo la scomparsa di Irio Tommasini, che con la sua passione e il suo genio ha fondato la nostra azienda nel 1957. Una vita, quella di Irio, che ci lascia a 91 anni, immersa nel mondo delle biciclette fin dal 1948, come ciclista prima e poi come maestro artigiano. La sua attenzione ai dettagli, l’amore per la tradizione, ma anche la voglia continua di innovazione, che hanno reso i telai Tommasini vere e proprie opere d’arte conosciute ed apprezzate in tutto il Mondo, continueranno ad essere i nostri principi guida nel lavoro che facciamo ogni giorno portando avanti la storia di Irio e dell’azienda Tommasini".

E lo stesso Tommasini, in un’intervista di alcuni anni fa, ci raccontò la sua storia. "La bici l’ho sempre avuta in testa e nel cuore – ci disse Irio –. Ero un ragazzino e andavo nell’officina di mio zio. Ho anche corso in bicicletta. Ma la vera soddisfazione la traevo quando si trattava di montare e rismontare le bici". Ma le mani sporche di grasso non l’hai mai avute. Una sorta di vezzo. "Me le lavavo dodici volte al giorno – racconta sorridendo – ci tenevo ad essere sempre in ordine". Da aggiustare le biciclette addirittura a costruirle e ad esportarle in tutto il mondo.

E proprio per le sue capacità imprenditoriale Irio Tommasini nel 2015 fu insignito del Grifone d’Oro, la massima onorificenza che si assegna a Grosseto. La salma di Irio Tommasini si trova alla Casa funeraria Rocchi, in via dell’Olocausto, mentre i funerali si svolgeranno domani alle 10 al cimitero di Sterpeto.