Addio a Patrizia Mirolli, signora dei gioielli

Se ne è andata la "signora dei gioielli". È scomparsa ieri, all’età di 72 anni a causa di una malattia, Patrizia Mirolli, conosciutissima imprenditrice del mondo della gioielleria. Era ricoverata da tempo all’ospedale Misericordia. E prima di morire ha scritun ultimo messaggio sulla sua bacheca Facebook. "Ho deciso di andare, mi dispiace non sono riuscita a salutare tutti ma è stata veloce anche per me. E alla fine credetemi ero anche un po’ stanca. Sono sicura che ci rivedremo, ovviamente il più tardi possibile. Per chi mi vuole salutare domenica mattina alle 10 al San Francesco". E l’ultimo saluto a Patrizia si terrà appunto domani domani alle 10 nella chiesa di S. Francesco. Patrizia Mirolli era cresciuta a Castiglione della Pescaia, dove i genitori avevano aperto la prima gioielleria nel 1952, e quindi quella a Grosseto in corso Carducci.